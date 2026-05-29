Aleyna Tilki'den herkesi şaşırtan bayram hamlesi: Hayranlarından IBAN istedi!
Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki, Kurban Bayramı'nda hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak sosyal medya hesabından ATFC üyelerinden IBAN istedi.
Sosyal medya hesaplarını son derece aktif kullanan ve kemikleşmiş bir hayran kitlesine (ATFC - Aleyna Tilki Fan Kulüp) sahip olan ünlü isim, takipçilerini heyecanlandıran bir talepte bulundu.
1 / 9
Kurban Bayramı coşkusunu sevenleriyle paylaşmak isteyen Tilki, kişisel hesabından yaptığı duyuruda, "Tüm ATFC bana DM’den IBAN atsın, bayram harçlığınız geliyor" ifadelerine yer verdi.
2 / 9
Şarkıcının takipçilerinden doğrudan banka hesap numarası (IBAN) isteyerek onlara bayram harçlığı dağıtacağını açıklaması, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından (Trend Topic) biri haline geldi.
3 / 9
Binlerce hayranı ünlü şarkıcıya doğrudan mesaj (DM) yoluyla ulaşmak için adeta sıraya girerken, gönderinin altına da on binlerce beğeni ve yorum yağdı.
4 / 9