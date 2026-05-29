  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Aleyna Tilki'den herkesi şaşırtan bayram hamlesi: Hayranlarından IBAN istedi!

Aleyna Tilki'den herkesi şaşırtan bayram hamlesi: Hayranlarından IBAN istedi!

Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki, Kurban Bayramı'nda hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak sosyal medya hesabından ATFC üyelerinden IBAN istedi.

Aleyna Tilki'den herkesi şaşırtan bayram hamlesi: Hayranlarından IBAN istedi! - Resim: 1

Sosyal medya hesaplarını son derece aktif kullanan ve kemikleşmiş bir hayran kitlesine (ATFC - Aleyna Tilki Fan Kulüp) sahip olan ünlü isim, takipçilerini heyecanlandıran bir talepte bulundu.

1 / 9
Aleyna Tilki'den herkesi şaşırtan bayram hamlesi: Hayranlarından IBAN istedi! - Resim: 2

Kurban Bayramı coşkusunu sevenleriyle paylaşmak isteyen Tilki, kişisel hesabından yaptığı duyuruda, "Tüm ATFC bana DM’den IBAN atsın, bayram harçlığınız geliyor" ifadelerine yer verdi.

2 / 9
Aleyna Tilki'den herkesi şaşırtan bayram hamlesi: Hayranlarından IBAN istedi! - Resim: 3

Şarkıcının takipçilerinden doğrudan banka hesap numarası (IBAN) isteyerek onlara bayram harçlığı dağıtacağını açıklaması, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından (Trend Topic) biri haline geldi. 

3 / 9
Aleyna Tilki'den herkesi şaşırtan bayram hamlesi: Hayranlarından IBAN istedi! - Resim: 4

Binlerce hayranı ünlü şarkıcıya doğrudan mesaj (DM) yoluyla ulaşmak için adeta sıraya girerken, gönderinin altına da on binlerce beğeni ve yorum yağdı.

4 / 9