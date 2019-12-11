Aleyna Tilki'den ''Kendimi harcadım'' paylaşımı

"KENDİMİ HARCADIM"

Hayranları tarafından her paylaşımı sıkı bir şekilde takip edilen Aleyna Tilki, Twitter hesabından "Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım" notuyla şaşırttı. Twitter hesabından ilginç sözler paylaşan genç popçunun bu paylaşımı da hayranları tarafından garipsendi. Çoğu takipçi "Arbesk mi dinliyorsun sen, Yine bir şeyler mi içtin" gibi yorumlar yaptı.