Aleyna Tilki'den mini şortlu paylaşım: Fotoğrafı abartınca alay konusu oldu
Küçük yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu fotoğrafında photoshopu abartınca alay konusu oldu.
Tilki, şu sıralar annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile birlikte Dubai'de tatil yapıyor.
1 / 36
Sosyal medya paylaşımıyla büyüleyen şarkıcı, son pozuyla alay konusu oldu. Aleyna Tilki, paylaşımına yaptığı photoshop'u abartınca takipçileri tarafından tiye alındı.
2 / 36
Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'le birlikte tatil için gittiği Dubai'den bir fotoğrafını paylaştı.
3 / 36
Genç şarkıcı, takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir detay ile sosyal medyada gündem oldu.
4 / 36