Aleyna Tilki'den pes dedirten paylaşım

"SENİ YEDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM" Sosyal medya hesabında karnabaharın fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki fotoğrafa ifadeleri kullandı: "Yenilebilen bir şey olman çok garip, seni çok seviyorum karnabahar. Seni yediğim için çok şanslıyım, herkes şanslı. Sadece ne kadar güzel olduğunu daha önce hiç düşünmediler, o kadar. Şu an seni yedim ve sen o toprağın sizlere verdiği güzelliği içimde yaşatacaksın." Tilki hızını alamadı ve şöyle devam etti: "Karnıbahar çok enteresansın gerçekten ya..."