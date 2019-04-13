Aleyna Tilki'den pes dedirten paylaşım
Yaptığı her hareketiyle olay olan Aleyna Tilki, zaman zaman kendi dışında kimsenin anlamadığı açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Tilki'nin bu paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Aleyna Tilki, Twitter hesabından yap
Aleyna Tilki zaman zaman kendi dışında kimsenin anlamadığı açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla olay oluyor. Tilki'nin bu paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.
"SENİ YEDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM" Sosyal medya hesabında karnabaharın fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki fotoğrafa ifadeleri kullandı: "Yenilebilen bir şey olman çok garip, seni çok seviyorum karnabahar. Seni yediğim için çok şanslıyım, herkes şanslı. Sadece ne kadar güzel olduğunu daha önce hiç düşünmediler, o kadar. Şu an seni yedim ve sen o toprağın sizlere verdiği güzelliği içimde yaşatacaksın." Tilki hızını alamadı ve şöyle devam etti: "Karnıbahar çok enteresansın gerçekten ya..."