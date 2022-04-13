Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip paylaşımı! Motor üstünde eteğini çıkardı!
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yarın yayına girecek olan klibinin tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, magazinde gündem olmaya devam ediyor. Tilki'nin son çıkardığı "Take It Or Leave It" adlı şarkının tanıtımı yayınlandı.
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Klipte sınırları zorladığı görülen Tilki'nin motorunun arkasında eteğini çıkardığı anlar ise dikkat çekti.
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Şarkıcı Aleyna Tilki, gerek sosyal medya paylaşımları gerekse de açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Tilki bu sefer de son klibinin tanıtımı nedeniyle gündeme geldi.
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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Tilki'nin klibinin tanıtımı, yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada dolaşıma girdi. Klipte seçtiği kıyafetler daha önce gündem olan Tilki'nin klipte de sınırları zorladığı görüldü.
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