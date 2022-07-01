Aleyna Tilki'den sonra Hande Erçel'in araba pozu sosyal medyayı salladı
Son olarak "Sen Çal Kapımı" dizisiyle ekranlara gelen, meslektaşı Kerem Bursin ile bir dönem yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hande Erçel arabada poz verdi.
Son olarak "Sen Çal Kapımı" dizisiyle ekranlara gelen, meslektaşı Kerem Bursin ile bir dönem yaşadığı aşkla adından söz ettiren güzelliğiyle mest eden Hande Erçel'in adı yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Yıldırım'dan ayrılan Erçel'in adı Can Yaman ile aşk dedikodularına karışmıştı. Özel hayatı kadar kariyeriyle de gündemde olan Erçel'in arabada çekilen son pozları sosyal medyayı yıktı geçti...
Bir dönem ekranların beğeniyle izlenen "Sen Çal Kapımı" dizisiyle ekranlara gelen hem oyunculuğu hem güzelliğiyle mest eden Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bursin ile sevgili olmuş ve sonrasında ayrılmıştı. Gönlünü yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Erçel'den çok geçmeden ayrılık haberi gelmişti. Adı Can Yaman ile aşk dedikodularına karışan güzel oyuncunun özel hayatı kadar kariyeri de merak konusu oldu. Gündemden düşmeyen Erçel'in arabada çekilen son pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu..
Özel hayatıyla sık sık gündemde
Hande Erçel, özel hayatındaki gelişmeler ile sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'in ismi son olarak Can Yaman ile birlikte anılmıştı.
O pozları sosyal medyayı yıktı
Kariyerinde zirveyi yaşayan Hande Erçel, son olarak arabada beyaz kombiniyle poz verdi. Erçel'in yeni paylaşımları ise Instagram'ı yıktı.