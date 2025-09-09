Aleyna Tilki'den taciz itirafı: ''Çocuk yaşta korunamadım''
Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından genç yıldız Aleyna Tilki katıldığı bir programda çocuk yaşta kazandığı şöhretin bilinmeyen yönlerini anlatırken uğradığı tacizi ilk ilk kez açıkladı.
Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından genç yıldız Aleyna Tilki Orkun Işıtmak'ın sunduğu ve Youtube platformunda yayınlanan "Pembe Yalanlar" programında herkesi şoke eden bir itirafta bulundu.
Çocuk yaşta ünlü olmanın perde anlatan Aleyna Tilki, şöhret olduğu ilk yıllarda yoğun bir baskı altında kaldığına dikkat çekti
Aleyna Tilki, "Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekânlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım" dedi.
Genç şarkıcı kariyerinden bahsederken, ‘’Benim tek isteğim şarkı söylemekti. Ama çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu" ifadelerini kullandı.
