Aleyna Tilki'den UFO açıklaması yapan NASA'ya çağrı

(NASA), tarihinde ilk kez "tanımlanamayan hava olayları" olarak adlandırılan ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine yaptığı açıklamayla dünya gündeminde. Konu sosyal medyada da konuşulurken şarkıcı Aleyna Tilki de uzaylılarla alakalı düşüncelerini belirtti, NASA'ya seslendi.