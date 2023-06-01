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  4. Aleyna Tilki'den UFO açıklaması yapan NASA'ya çağrı

Aleyna Tilki'den UFO açıklaması yapan NASA'ya çağrı

NASA'nın UFO açıklamasından sonra sosyal medyada bir paylaşım yapan Aleyna Tilki, uzaylılarla tanışmak istediğini söyledi.

Aleyna Tilki'den UFO açıklaması yapan NASA'ya çağrı - Resim: 1

(NASA), tarihinde ilk kez "tanımlanamayan hava olayları" olarak adlandırılan ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine yaptığı açıklamayla dünya gündeminde. Konu sosyal medyada da konuşulurken şarkıcı Aleyna Tilki de uzaylılarla alakalı düşüncelerini belirtti, NASA'ya seslendi.

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Aleyna Tilki'den UFO açıklaması yapan NASA'ya çağrı - Resim: 2

NASA "tanımlanamayan hava olayları" olarak adlandırılan ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine halka açık ilk toplantısını yaptı.

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Aleyna Tilki'den UFO açıklaması yapan NASA'ya çağrı - Resim: 3

Toplantıda konuşan Savunma Bakanlığı Tüm-Sahalar Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick, şimdiye dek 800’den fazla tanımlanamayan hava cismi ihbarı aldıklarını, aylık 50 ile 100 civarında ihbar geldiğini söyledi.

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Aleyna Tilki'den UFO açıklaması yapan NASA'ya çağrı - Resim: 4

Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçen sene İHA ile kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

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