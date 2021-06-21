Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den tatil pozu
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, küçük kızı Ayça Tilki ile tatile çıktı. Havva Öztel'in paylaştığı bikinili fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı.
Genç yaşında şöhreti yakalamayı başaran şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak çıktığı Marmaris tatilinden yaptığı bikinili paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
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Öztel'in takipçileri bikinili paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı.
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Fiziğiyle de dikkat çeken Öztel, tatile Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki ve bir arkadaşlarıyla çıktı.
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