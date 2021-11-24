Aleyna Tilki'nin klip için harcadığı para dudak uçuklattı

"RİSK ALA ALA EFSANEYE DÖNÜŞEBİLİRİM"

İlk çıkış yakaladığı günden beri dünya starı olmak istediğini dile getiren Aleyna Tilki, muhabirlerin 'Dünya starı olma yolunda adım adım ilerliyorsun' yorumuna ise "Hiç fena değiliz arkadaşlar, gayet güzel gidiyoruz emin adımlarla sadece majör bir değişiklik yapıyorum. Siz zaten biliyorsunuz, ben rock müzik çok severim, her yerde de rock performansı çok yaptım. Benim kendimi ait hissettiğim yerde orası, onun için İngilizce albümünü rock ve pop soundu beraber harmanlayıp çıkaracağım " dedi.