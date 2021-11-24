Aleyna Tilki'nin klip için harcadığı para dudak uçuklattı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Emirgan'da görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Tilki, kazancını işine yatırdığını belirterek ''Benim bir tane klibimi 1 milyona bile çektiğim oluyor'' dedi.
Kısa bir süre önce İngiltere'ye taşınan ve şimdilerde Londra-Türkiye arası mekik dokuyan Aleyna Tilki, Emirgan'da objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan şarkıcı, Dubai tatili hakkında konuştu.
Tilki, "Ben çok tatil yapmıyorum biliyorsunuz, yaptığımda da kısa tatiller yapıyorum. Kısa ve öz bir tatil yaptım. Çünkü Londra'da albüm yaptım, çok yoruldum. Kısa süre içerisinde albümü bitirme şansım oldu. 20 şarkı yaptım, albüm için 8 şarkı seçeceğiz. Hatta daha da şarkı yapayım ve onun içinden 8 seçelim diye hala üretiyorum" dedi.
Kısa sürede güzel dönüşler aldığını söyleyen genç şarkıcı, "2'nci İngilizce şarkım için güzel bir adım oldu bu çünkü Billboard'a girdi. Düşündüğümüzde hızlı ilerliyoruz, ben üçüncü-dördüncü şarkımız da Billboard'a gireriz diye bekliyordum. İkinci şarkımızda girdik onun için mutluyum" şeklinde konuştu.
"RİSK ALA ALA EFSANEYE DÖNÜŞEBİLİRİM"
İlk çıkış yakaladığı günden beri dünya starı olmak istediğini dile getiren Aleyna Tilki, muhabirlerin 'Dünya starı olma yolunda adım adım ilerliyorsun' yorumuna ise "Hiç fena değiliz arkadaşlar, gayet güzel gidiyoruz emin adımlarla sadece majör bir değişiklik yapıyorum. Siz zaten biliyorsunuz, ben rock müzik çok severim, her yerde de rock performansı çok yaptım. Benim kendimi ait hissettiğim yerde orası, onun için İngilizce albümünü rock ve pop soundu beraber harmanlayıp çıkaracağım " dedi.