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  3. 05 Haziran 2019 11:35

Aleyna Tilki'nin paylaşımı olay oldu

Aleyna Tilki'nin paylaşımı olay oldu

Bir süredir albüm çalışmaları için Amerika'da olan Aleyna Tilki, Türkiye'ye döndü. Sosyal medyada her paylaşımı olay olan Tilki'nin paylaşımları yine dikkat çekmeye devam ediyor. Son günlerde Amerika'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirerek uyuşturucu kullandığına dair haberler çıkan Tilki'nin İstanbul'u özlediği ise söylentiler arasında.

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Aleyna Tilki'nin paylaşımı olay oldu

Tilki'nin Türkiye'ye dönerken bir daha Amerika'ya geri dönmek istemediğine dair paylaşımları ise çok konuşulmuş. İstanbul'u çok özlediğini ve hemen her fırsatta memleketini ne kadar çok sevdiğini söyleyen Tilki, İstanbul'a döner dönmez sevenleriyle yeni kareler paylaşmaya başladı.

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Aleyna Tilki'nin paylaşımı olay oldu

Sosyal medyada olay paylaşımlara imza atan Tilki, yine sosyal medyayı karıştırdı ve ikiye böldü. Tilki'nin İstanbul'a döner dönmez yaptığı paylaşımlara birçok eleştiri geldi.

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Aleyna Tilki'nin paylaşımı olay oldu

Bazı takipçileri sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları beğenirken bazıları ise ''Bu nasıl poz'' diyerek Tilki'yi eleştirdi.

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