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  4. Aleyna Tilki’nin süper minili balkon pozuyla gündemde

Aleyna Tilki’nin süper minili balkon pozuyla gündemde

Cevapsız Çınlama ve O sen Olsan Bari şarkılarıyla üne kavuşan Aleyna Tilki, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu.

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İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor.

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Kısa sürede büyük çıkış yakalayan genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Geçtiğimiz günlerde yorgunluk atmak için annesi Havva Öztel ve kız kardeşi ile Dubai tatiline çıkan Aleyna Tilki çöl pozları ile çok konuşulmuştu.

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