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Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı - Resim: 1

İddialı paylaşımlarıyla her zaman gündem olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ses telleriyle alakalı bir sağlık sorunu yaşadığını ve bu nedenle konserlerine bir süre ara vereceğini açıklamıştı.  

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Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı - Resim: 2

Boş vaktini evde değerlendiren Aleyna Tilki'nin sütyensiz paylaşımı olay oldu.

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Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı - Resim: 3

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.  

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Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı - Resim: 4

Ayna karşısında poz veren Tilki, paylaşımına ''Sesim iyileşirken bol bol oyun oynuyorum'' notunu düştü.

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