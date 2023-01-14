Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.
İddialı paylaşımlarıyla her zaman gündem olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ses telleriyle alakalı bir sağlık sorunu yaşadığını ve bu nedenle konserlerine bir süre ara vereceğini açıklamıştı.
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Boş vaktini evde değerlendiren Aleyna Tilki'nin sütyensiz paylaşımı olay oldu.
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Ayna karşısında poz veren Tilki, paylaşımına ''Sesim iyileşirken bol bol oyun oynuyorum'' notunu düştü.
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