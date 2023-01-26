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Aleyna Tilki'nin tangası sosyal medyaya dert oldu

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin başı bu sefer de tangalı pozlarıyla dertte.

Aleyna Tilki'nin tangası sosyal medyaya dert oldu - Resim: 1

Hem klipleri hem özel hayatı hem şarkıları hem de pozlarıyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Tilki'den yeni pozlar geldi. 

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Aleyna Tilki'nin tangası sosyal medyaya dert oldu - Resim: 2

Daha önce verdiği pozlara tepki gelince "Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" diyen Tilki durmuyor.

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Aleyna Tilki'nin tangası sosyal medyaya dert oldu - Resim: 3

Şu sıralar ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle şarkı söyleyemeyen Tilki'den iddialı pozlar geldi. 

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Aleyna Tilki'nin tangası sosyal medyaya dert oldu - Resim: 4

Düşük bel modasına uyan Aleyna Tilki kırmızı iç çamaşırının bir kısmını göstermekten çekinmezken sütyen de tercih etmedi.

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