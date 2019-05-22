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  3. 22 Mayıs 2019 18:55

Aleyna Tilki’ye Twitter’dan büyük şok! Elinden alındı

Aleyna Tilki Türkiye'deki albüm ve reklam çalışmalarına devam ederken Amerika'da da yeni bir ekiple müzik çalışmaları yapmaya başladı.

Aleyna Tilki’ye Twitter’dan büyük şok! Elinden alındı

Aleyna Tilki'nin Amerika'da çalışamaya başladığı yeni şirketinin istekleri doğrultusunda twitter hesabını kapattığı iddia edilmişti. Ancak Twitter'ın Aleyna Tilki'nin yaşı nedeniyle hesabını kapattığı ve bazı tweetlerini sildiği ortaya çıktı.

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Aleyna Tilki’ye Twitter’dan büyük şok! Elinden alındı

Hesabını geri aldığını Instagram hesabından duyuran Aleyna Tilki'nin paylaşımının ardından herkes Aleyna Tilki'nin yaşını merak etmeye başladı. İşte Aleyna Tilki olmak üzere ünlülerin yaşları…

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Aleyna Tilki’ye Twitter’dan büyük şok! Elinden alındı

BURCU ESMERSOY 2 Ekim 1976

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Aleyna Tilki’ye Twitter’dan büyük şok! Elinden alındı

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ 1 NİSAN 1986

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