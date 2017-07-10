Aleyna Tilki'yi tanıyamayan belediye başkanı: Allah bir ses vermiş...

Konserlerden önce konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'nin her tarafından, dünyanın birçok ülkesinden ağırladığımız misafirlerimiz var. Onları mutlu ettik. Hiç yorgunluk hissetmiyoruz. Şimdi bu festivalin son günündeyiz. Burada yaklaşık 50 bin kişi var. Bu 50 bin kişinin gözlerinde mutluluk var, sevinç var. Bu benim için en büyük ödül" dedi.



