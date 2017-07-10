Aleyna Tilki'yi tanıyamayan belediye başkanı: Allah bir ses vermiş...
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni'nin son gününde Coşkun Sabah, Aleyna Tilki ve Bengü sahneye çıktı.
Geleneksel Orhaneli Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün süren etkinliğin son gününde sahne alan Coşkun Sabah, Aleyna Tilki ve Bengü, şenlik alanını dolduran yaklaşık 50 bin kişiyle bir araya geldi.
Konserlerden önce konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'nin her tarafından, dünyanın birçok ülkesinden ağırladığımız misafirlerimiz var. Onları mutlu ettik. Hiç yorgunluk hissetmiyoruz. Şimdi bu festivalin son günündeyiz. Burada yaklaşık 50 bin kişi var. Bu 50 bin kişinin gözlerinde mutluluk var, sevinç var. Bu benim için en büyük ödül" dedi.
Konserde sahneye ilk olarak Coşkun Sabah çıktı. Şarkılarını binlerce kişiyle birlikte söyleyen Sabah, Orhanelide olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Pop müzik dünyasının son dönemdeki popüler isimlerinden Aleyna Tilki'nin sahne almasıyla şenlik alanında coşku ikiye katlandı.
Bursa'da ilk kez halk konserine çıkan Aleyna Tilki, ilk şarkısının ardından gelen alkışlardan memnun olmayınca güçlü alkış duyana kadar devamını istedi. Sahneye özel orkestrası eşliğinde çıkan Tilki, kendisine özgü yorumu ile Türk Halk Müziği, pop ve rock şarkıları seslendirdi. Gördüğü ilgi karşısında mutlu olan genç yıldız, "Amacım Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, dünya starı olmak. Bunun için de zaten gerekli çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu.