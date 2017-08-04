Ali Ağaoğlu sevgilisinden ayrıldı mı ?
Ağaoğlu Holding’in patronu Ali Ağaoğlu ile genç sevgilisi Duygu Su Gürpınar’ın 1 yıllık ilişkilerini bitirdiği iddia edildi.
Ali Ağaoğlu ile genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın 1 yıllık ilişkilerinin bittiği söyleniyordu.
Duygu Su Gülpınar, paylaştığı fotoğrafta sevgilisinin arabalarından birini alıp 'AGA' plakasını göstere göstere fotoğraf paylaştı.
Ayrılılık haberlerini de böylece kapatmış oldu.
Ali Ağaoğlu sevgilisiyle arasındaki 39 yaş fark sorulduğunda şu cevabı vermişti: ''Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8''