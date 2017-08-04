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  3. 04 Ağustos 2017 08:00

Ali Ağaoğlu sevgilisinden ayrıldı mı ?

Ağaoğlu Holding’in patronu Ali Ağaoğlu ile genç sevgilisi Duygu Su Gürpınar’ın 1 yıllık ilişkilerini bitirdiği iddia edildi.

Ali Ağaoğlu sevgilisinden ayrıldı mı ?

Ali Ağaoğlu ile genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın 1 yıllık ilişkilerinin bittiği söyleniyordu.

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Ali Ağaoğlu sevgilisinden ayrıldı mı ?

Duygu Su Gülpınar, paylaştığı fotoğrafta sevgilisinin arabalarından birini alıp 'AGA' plakasını göstere göstere fotoğraf paylaştı.

Ayrılılık haberlerini de böylece kapatmış oldu.

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Ali Ağaoğlu sevgilisinden ayrıldı mı ?

Ali Ağaoğlu sevgilisiyle arasındaki 39 yaş fark sorulduğunda şu cevabı vermişti: ''Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8''

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Ali Ağaoğlu sevgilisinden ayrıldı mı ?

Duygu Su Ali Bey'e 'Aşkısı' diye sesleniyor. Ağa'nın 10 lüks otomobilini de istediği zaman kullanıyor.

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