Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili acı detay

"İŞ BULMA KONUSUNDA ZORLUK ÇEKTİ"

Alpay ayrıca, "İzzet Altınmeşe bir ay önce Mersin'e gitti. Ali Murat da onları özlediği için 3-4 gün önce Mersin'e onların yanına gitmiş. Olay dayısının evinde oldu. Başı mı döndü tansiyonu mu çıktı bilmiyoruz. Kesin netice bugün sonuçlanır. Ali Murat'ın biraz hasta olduğunu biliyordum. İzzet Altınmeşe de 'Allah verdi Allah aldı' dedi. Biraz psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum. Efendi bir çocuktu ama iş bulma konusunda zorluk çekti" diye konuştu.