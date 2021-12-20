Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili acı detay
Ünlü sanatçı İzzet Altunmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe, Mersin'de 11'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Altunmeşe'nin psikolojik problemler yaşadığı öğrenildi.
Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe, dünhayatını kaybetti. Son olarak 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan, Şehir Tiyatroları oyuncusu Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yıktı.
Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti.
"HALA ŞOKTAYIZ"
İzzet Altınmeşe'nin yakın arkadaşı sanatçı Selahattin Alpay, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak, "Kolumuz kanadımız kırıldı. İnançlı bir çocuktu nasıl oldu hâlâ şoktayız. Şu an Mersin'deler, yarın İstanbul'da defnedeceğiz. Allah ana ve babaları evlat acısıyla imtihan etmesin. Kendimi onun yarı babası olarak kabul ediyorum çünkü elimde büyüdü" dedi.
"İŞ BULMA KONUSUNDA ZORLUK ÇEKTİ"
Alpay ayrıca, "İzzet Altınmeşe bir ay önce Mersin'e gitti. Ali Murat da onları özlediği için 3-4 gün önce Mersin'e onların yanına gitmiş. Olay dayısının evinde oldu. Başı mı döndü tansiyonu mu çıktı bilmiyoruz. Kesin netice bugün sonuçlanır. Ali Murat'ın biraz hasta olduğunu biliyordum. İzzet Altınmeşe de 'Allah verdi Allah aldı' dedi. Biraz psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum. Efendi bir çocuktu ama iş bulma konusunda zorluk çekti" diye konuştu.