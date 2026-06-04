Ali Öner ve Zeynep Atılgan arasında yasak aşk iddiası! Eski nişanlısı ''ihanet'' dedi!

Geçtiğimiz ağustos ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle Ali Öner ile nişanlanan, ancak ani bir kararla evlilik yolundaki ilişkiyi noktalayan Livanur Aydın, aylardır koruduğu sessizliğini bozdu. Eski nişanlısının rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile görüntülenmesinin ardından mesaj yağmuruna tutulduğunu belirten Aydın, sitem dolu açıklamasında ihanet iddialarına doğrudan gönderme yaptı.