Ali Öner ve Zeynep Atılgan arasında yasak aşk iddiası! Eski nişanlısı ''ihanet'' dedi!
"Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın samimi görüntülerinin ardından, Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın sessizliğini bozdu. Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ihanet şüphelerinin en başından beri kendi gerçekliği olduğunu belirterek yasak aşk iddialarının doğru olduğunu öne sürdü.
Ekranların sevilen yapımlarından "Taşacak Bu Deniz" dizisinin setinde başladığı iddia edilen yasak aşk iddiaları magazin gündemine damgasını vurdu.
Dizinin başrol oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın sezon finali yemeğinde sergiledikleri samimi görüntüler, uzun süredir konuşulan ihanet dedikodularını yeniden alevlendirdi.
Bu gelişmenin hemen ardından, Ali Öner'in geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrıldığı eski nişanlısı Livanur Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek bir açıklama yayınlayarak iddiaları doğruladı.
Geçtiğimiz ağustos ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle Ali Öner ile nişanlanan, ancak ani bir kararla evlilik yolundaki ilişkiyi noktalayan Livanur Aydın, aylardır koruduğu sessizliğini bozdu. Eski nişanlısının rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile görüntülenmesinin ardından mesaj yağmuruna tutulduğunu belirten Aydın, sitem dolu açıklamasında ihanet iddialarına doğrudan gönderme yaptı.