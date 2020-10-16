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  3. 16 Ekim 2020 11:10

Ali Poyrazoğlu tartışmanın fitilini ateşledi: Kavuk işi soytarılık

Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu, geçtiğimiz günlerde Rasim Öztekin’in Şevket Çoruh'a devrettiği kavukla ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Ali Poyrazoğlu tartışmanın fitilini ateşledi: Kavuk işi soytarılık

Ali Poyrazoğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Usta tiyatrocuya Rasim Öztekin’in İsmail Dümbüllü’nün kavuğunu Şevket Çoruh’a devretmesi hakkında ne düşündüğü soruldu.

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Ali Poyrazoğlu tartışmanın fitilini ateşledi: Kavuk işi soytarılık

O DÜMBÜLLÜ’NÜN KAVUĞU DEĞİL, O BİR TAKKE
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, önce cevap vermek istemeyen sanatçı, “Tam bir karmaşa” dedi. Ardından tiyatro dünyasında tartışma yaratacak açıklamalar yaptı:

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Ali Poyrazoğlu tartışmanın fitilini ateşledi: Kavuk işi soytarılık

KAVUK DEĞİL TAKKE
“Bu işin artık soytarılığa dönüştüğünü düşünüyorum. Bunun habire ısıtılıp ısıtılıp magazin malzemesi yapılması hoş değil. O kavuk Dümbüllü’nün kavuğu değil, o bir takke. Veren de biliyor onun Dümbüllü’nün olmadığını, alan da. Ama bu kameralar azdırıyor insanları. Kamuoyunu yanılttılar diyemem, konuyu magazinleştirdiler demek daha doğru olur.”

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Ali Poyrazoğlu tartışmanın fitilini ateşledi: Kavuk işi soytarılık

KARAGÖZ’ÜN TAKKESİNİ DE BANA VERDİLER
Poyrazoğlu, kendisinde de bir ‘takke’ olduğunu söyledi: “Ben bu konudan hiç söz etmiyorum ama; en iyi oyuncuya ‘İsmail Dümbüllü Ödülü’ veriliyor. O ödülü ben aldım. Karagöz’ün takkesi var, adı ‘Işkırlak’, onu da bana verdiler birkaç sene önce.”

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