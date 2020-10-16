Ali Poyrazoğlu tartışmanın fitilini ateşledi: Kavuk işi soytarılık
Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu, geçtiğimiz günlerde Rasim Öztekin’in Şevket Çoruh'a devrettiği kavukla ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
Ali Poyrazoğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Usta tiyatrocuya Rasim Öztekin’in İsmail Dümbüllü’nün kavuğunu Şevket Çoruh’a devretmesi hakkında ne düşündüğü soruldu.
O DÜMBÜLLÜ’NÜN KAVUĞU DEĞİL, O BİR TAKKE
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, önce cevap vermek istemeyen sanatçı, “Tam bir karmaşa” dedi. Ardından tiyatro dünyasında tartışma yaratacak açıklamalar yaptı:
KAVUK DEĞİL TAKKE
“Bu işin artık soytarılığa dönüştüğünü düşünüyorum. Bunun habire ısıtılıp ısıtılıp magazin malzemesi yapılması hoş değil. O kavuk Dümbüllü’nün kavuğu değil, o bir takke. Veren de biliyor onun Dümbüllü’nün olmadığını, alan da. Ama bu kameralar azdırıyor insanları. Kamuoyunu yanılttılar diyemem, konuyu magazinleştirdiler demek daha doğru olur.”