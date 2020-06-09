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  3. 09 Haziran 2020 11:56

Ali Sunal ile Narin'in baba-kız paylaşımı

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti, geçtiğimiz yıl kızları Narin'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve babalık duygusunu tatmıştı. Sosyal medya hesabını sık sık mutlu aile pozlarıyla süsleyen Sunal, paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek baba-kız pozunu yayınladı

Ali Sunal ile Narin'in baba-kız paylaşımı

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, 2018'de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturdu.  

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Ali Sunal ile Narin'in baba-kız paylaşımı

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin bebekleri Narin, geçtiğimiz yıl ağustos ayında dünyaya geldi.  

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Ali Sunal ile Narin'in baba-kız paylaşımı

Bu süreçte kızları ile birlikte çekildikleri kareleri Instagram hesabına ekleyen Sunal, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha dahil etti.   

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Ali Sunal ile Narin'in baba-kız paylaşımı

BABA-KIZ POZU Oyuncu, kızı ile eşine verdiği baba-kız pozunu, "Nar kızım adlı çalışma" ifadelerini kullanarak yayınladı.

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