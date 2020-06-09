Ali Sunal ile Narin'in baba-kız paylaşımı
Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti, geçtiğimiz yıl kızları Narin'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve babalık duygusunu tatmıştı. Sosyal medya hesabını sık sık mutlu aile pozlarıyla süsleyen Sunal, paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek baba-kız pozunu yayınladı
Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, 2018'de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturdu.
Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin bebekleri Narin, geçtiğimiz yıl ağustos ayında dünyaya geldi.
Bu süreçte kızları ile birlikte çekildikleri kareleri Instagram hesabına ekleyen Sunal, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha dahil etti.