Ali Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal, ölümünün 20'nci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anılmıştı.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal, ölümünün 20'nci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anılmıştı.
Törenin ardından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı.
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babasının fotoğrafının önünde kızı Narin ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.