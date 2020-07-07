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  3. 07 Temmuz 2020 14:45

Ali Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal, ölümünün 20'nci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anılmıştı.

Ali Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal, ölümünün 20'nci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anılmıştı.

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Ali Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Törenin ardından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı.

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Ali Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babasının fotoğrafının önünde kızı Narin ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ali Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Paylaşımında, "Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

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