Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Sürmeli’nin oğlu Eren Sürmeli, dün yaptığı açıklamada “Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, problem yok” demişti.