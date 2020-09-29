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  3. 29 Eylül 2020 21:26

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra beyin kanaması tespiti konulan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Evinde tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren oyuncu Ali Sürmeli, Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi gören Sürmeli’nin doktoru sağlık durumu hakkında bilgi verdi.  

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Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

"GENEL DURUMU İYİ, BİLİNCİ AÇIK" Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, şunları söyledi: 

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Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

“Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz.”

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Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Sürmeli’nin oğlu Eren Sürmeli, dün yaptığı açıklamada “Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, problem yok” demişti.

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