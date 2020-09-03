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  3. 03 Eylül 2020 12:45

Ali Yörenç’le aşk yaşayan Berrak Tüzünataç isyan etti!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, arkadaşı Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'la ilişkisi bittikten sonra Ali Yörenç'le yeni bir aşka yelken açtı.

Ali Yörenç’le aşk yaşayan Berrak Tüzünataç isyan etti!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, arkadaşı Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'la ilişkisi bittikten sonra Ali Yörenç'le yeni bir aşka yelken açtı.

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Ali Yörenç’le aşk yaşayan Berrak Tüzünataç isyan etti!

Ancak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç'in, arkadaşı Dolunay Soysert'le daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkınca eleştirilere maruz kaldı. Bu haberlere sinirlenen oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. İşte Tüzünataç'ın yaptığı o paylaşım…

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Ali Yörenç’le aşk yaşayan Berrak Tüzünataç isyan etti!

'MUTLU OLMAK İSTİYORUM' "19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum.

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Ali Yörenç’le aşk yaşayan Berrak Tüzünataç isyan etti!

Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni."

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