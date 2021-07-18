Alina Boz da modaya uydu: Makyajsız halini paylaştı
Sevgilisi Mithat Can Özer ve arkadaşlarıyla tatile çıkan oyuncu Alina Boz, en doğal halini takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özer ve arkadaş grubu ile tatile çıktı. Boz, Erkan Avcı'nın çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Genç oyuncunun doğal haline beğeni yağdı.
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CANSU DERE
Acun Ilıcalı, dün Cansu Dere ile İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşını ağırladı.
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Ilıcalı, Dere ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Cansu Dere'nin makyajsız hali dikkat çekti. Makyaj yapmaktan hoşlanmayan Cansu Dere daha önce "genlerime teşekkür borçluyum" demişti.
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