Alina Boz'dan Galatasaray'a küfür iddialarına yanıt
Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde görüntülendiği sırada, Aşkın Olayım şarkısına eşlik ederken Galatasaray'a karşı olumsuz ifadeler kullandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz aylarda evlenen Alina Boz eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde eğlendi.
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Bu sırada başarılı isim, 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfürler sarf ettiği iddiasıyla gündeme geldi.
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Sosyal medyaya düşen görüntülerden dolayı sarı-kırmızılı taraftarlar, Alina Boz'a tepki gösterdi.
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Gelen tepkiler üzerine Alina Boz, sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.
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