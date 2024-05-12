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  4. Alina Boz'dan Galatasaray'a küfür iddialarına yanıt

Alina Boz'dan Galatasaray'a küfür iddialarına yanıt

Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde görüntülendiği sırada, Aşkın Olayım şarkısına eşlik ederken Galatasaray'a karşı olumsuz ifadeler kullandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Alina Boz'dan Galatasaray'a küfür iddialarına yanıt - Resim: 1

Geçtiğimiz aylarda evlenen Alina Boz eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde eğlendi.

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Alina Boz'dan Galatasaray'a küfür iddialarına yanıt - Resim: 2

Bu sırada başarılı isim, 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfürler sarf ettiği iddiasıyla gündeme geldi.

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Alina Boz'dan Galatasaray'a küfür iddialarına yanıt - Resim: 3

Sosyal medyaya düşen görüntülerden dolayı sarı-kırmızılı taraftarlar, Alina Boz'a tepki gösterdi.

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Alina Boz'dan Galatasaray'a küfür iddialarına yanıt - Resim: 4

Gelen tepkiler üzerine Alina Boz, sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

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