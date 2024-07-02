Alina Boz'u gören Taylor Swift sandı
Türkiye'nin genç ve güzel oyuncusu Alina Boz yeni imajıyla dünya müzik piyasasında hem güzelliği hem sesi hem de sahne şovlarıyla fırtına gibi esen Taylor Swift'e benzetildi.
2013 yılında Cesur Hemşire dizisindeki Canan karakteri ile oyunculuk kariyerine başlayan ve daha sonra Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Maraşlı gibi birçok başarılı projede rol alan Alina Boz yenilediği imajıyla gündemde...
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Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Alina Boz yaza yeni bir imajla girmek istedi.
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Alina Boz saçlarına yaptırdığı kahküllerle yenilediği imajıyla dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e benzetildi.
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Alina Boz'un hayranları ise bu imaj değişikliği sonrası "ister kahkül yaptırsın, ister kazıtsın her hali güzel" yorumları yaptı.
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