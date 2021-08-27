Alişan hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarıyla alışverişte görüntülendi
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz ay kaybeden Alişan, yeğenleri ile alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü sanatçıya hayranları tarafından övgüler yağdı.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz ay kaybeden Alişan, yeğenleri ile görüntülendi. Ünlü sanatçıyı görenler, yeğenlerine babalık ediyor yorumları yaptı.
Korona virüse yenik düşen kardeşinin ölümü ile yıkılan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından, 'Geride bıraktıkların artık benim emanetlerim' paylaşımı yapmıştı. Yeğenlerinin çok fazla etkilenmemesi için sık sık onlarla vakit geçiren sanatçı, Akmerkez'de alışveriş turuna çıktı. Yeğenlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ve oyuncu mağazasından kitapçılara kadar birçok mağaza gezen Alişan, sonrasında elektrikli scooter aldı.
Yaklaşık 2 bin TL'lik alışveriş yapan Alişan, muhabirlerden soruları kabul etmeyerek, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" diyerek yeğenlerinin yanında konuşmak istemedi.
Ünlü sanatçıyı görenler, yeğenlerine babalık ediyor yorumları yaptı.