Alişan TRT ile anlaştı, tartışma başladı!

TRT’de daha önce Esra Harmanda, Züleyha Ortak, Ece Erken, Pelin Çift, Seval Çöpür gibi ünlü kadın sunucuların sunduğu İyi Fikir isimli aktüel programın yeni sunucusu Alişan oldu. Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra zor bir dönem geçiren Alişan’ın TRT’yle anlaşması tartışmaları da beraberinde getirdi. TRT çizgisine uymayacağı için eleştirilen Alişan daha önce TRT Müzik’te program yapmış aldığı ücret de polemik konusu olmuştu.