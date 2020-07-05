  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Temmuz 2020 15:21

Alişan ve ailesi Bodrum'da tatilde görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Manisa'da büyük bir kaza geçiren Alişan ve ailesi, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

Alişan ve ailesi Bodrum'da tatilde görüntülendi

Geçtiğimiz ay Manisa'da büyük bir trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan ve ailesi, Bodrum'da moral tatiline çıktı.

1/ 6
Alişan ve ailesi Bodrum'da tatilde görüntülendi

Bodrum Gölköy’deki Flamme Beach'te görüntülenen Alişan, oğlu Burak’la denize girdi. İkiliye, kaza anında yanlarında olan Burak'ın bakıcısı da eşlik etti.

2/ 6
Alişan ve ailesi Bodrum'da tatilde görüntülendi

Objektiflere el sallayarak mutluluklarını gözler önüne seren Alişan, oğlu ağlamaya başlayınca bakıcıdan yardım aldı.

3/ 6
Alişan ve ailesi Bodrum'da tatilde görüntülendi

Burak bebeğin, bakıcının kucağına geçince susması dikkat çekti.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM