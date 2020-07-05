Alişan ve ailesi Bodrum'da tatilde görüntülendi
Geçtiğimiz günlerde Manisa'da büyük bir kaza geçiren Alişan ve ailesi, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.
Geçtiğimiz ay Manisa'da büyük bir trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan ve ailesi, Bodrum'da moral tatiline çıktı.
Bodrum Gölköy’deki Flamme Beach'te görüntülenen Alişan, oğlu Burak’la denize girdi. İkiliye, kaza anında yanlarında olan Burak'ın bakıcısı da eşlik etti.
Objektiflere el sallayarak mutluluklarını gözler önüne seren Alişan, oğlu ağlamaya başlayınca bakıcıdan yardım aldı.