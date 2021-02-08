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  3. 08 Şubat 2021 11:51

Alişan ve Buse Varol bebeklerine böyle kavuştu

Buse Varol ve Alişan kızları Eliz'i kucağına aldı. İkinci kez çocuk heyecanı yaşayan çiftin kızlarına kavuşma anı büyük ilgi gördü.

Alişan ve Buse Varol bebeklerine böyle kavuştu

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

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Alişan ve Buse Varol bebeklerine böyle kavuştu

Bu özel anında eşini yalnız bırakmayan Alişan doğuma girdi. Eliz'i ilk kez kucağına alan Buse Varol ve Alişan mutluluktan ağladı. Ünlü çiftin o anları objektiflere yansıdı.

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Alişan ve Buse Varol bebeklerine böyle kavuştu

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Alişan, doğumhanede Buse Varol'u bir an olsun yalnız bırakmadı.

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Alişan ve Buse Varol bebeklerine böyle kavuştu

Doğum günü oğulları Burak'ı evde bırakan çift zaman zaman büyük stres yaşadı.

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