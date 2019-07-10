Alişan ve Buse Varol’dan tatsız tesadüf

GÖRMEZDEN GELDİLER Çift, bu tesadüf yüzünden eğlence planlarını değiştirmektense, kendilerinden sadece iki masa ileride olan Erol'u görmezden gelmeyi tercih etti. Alişan, göz teması kurmamak için gece boyunca eski nişanlısının bulunduğu masaya sırtı dönük halde durdu.