Alişan ve Buse Varol’dan tatsız tesadüf
Çeşme tatiline devam eden Alişan-Buse Varol çifti, önceki akşam gittikleri Limon Köyiçi adlı mekana uğradı. Mekanda Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol ile karşılaşan çift Erol'u görmezden gelmeyi tercih etti. Erol'un ise sık sık arka
Yaz tatillerini Çeşme'de geçiren Alişan ve Buse Varol, önceki akşam Alaçatı'daki Limon Köyiçi adlı mekana uğradı. Ancak içeride Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol da vardı.
GÖRMEZDEN GELDİLER Çift, bu tesadüf yüzünden eğlence planlarını değiştirmektense, kendilerinden sadece iki masa ileride olan Erol'u görmezden gelmeyi tercih etti. Alişan, göz teması kurmamak için gece boyunca eski nişanlısının bulunduğu masaya sırtı dönük halde durdu.