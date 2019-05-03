Alişan ve eşi Buse Varol'un tatil paylaşımına beğeni yağdı

Alişan eşi Buse Varol ile Antalya'ta tatile gitti. Kemer'de eşiyle tatil yapan Alişan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. Oğlu Burak'ı yanından ayırmayan Alişan ve Buse Varol çifti, Antalya'da tatillerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak'ın fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.