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  3. 03 Mayıs 2019 14:40

Alişan ve eşi Buse Varol'un tatil paylaşımına beğeni yağdı

Alişan eşi Buse Varol ile Antalya'ta tatile gitti. Kemer'de eşiyle tatil yapan Alişan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. Oğlu Burak'ı yanından ayırmayan Alişan ve Buse Varol çifti, Antalya'da tatillerine

Alişan ve eşi Buse Varol'un tatil paylaşımına beğeni yağdı

Alişan eşi Buse Varol ile Antalya'ta tatile gitti. Kemer'de eşiyle tatil yapan Alişan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. Oğlu Burak'ı yanından ayırmayan Alişan ve Buse Varol çifti, Antalya'da tatillerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak'ın fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

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Alişan ve eşi Buse Varol'un tatil paylaşımına beğeni yağdı

İşte Alişan ve eşi Buse Varol'un tatilden görüntüleri...

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Alişan ve eşi Buse Varol'un tatil paylaşımına beğeni yağdı

Alişan'ın denizdeki fotoğrafı büyük beğeni topladı.

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Alişan ve eşi Buse Varol'un tatil paylaşımına beğeni yağdı

Alişan ve eşi Buse Varol'un minik Burak ile olan fotoğrafı sosyal medyanın gündemi oldu. Minik Burak'a beğeni yağmuru geldi. Özel hayatlarıyla da gündem olan Alişan Buse Varol çiftinin yaşları merak konusu oldu.

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