Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Önce kardeşini ardından kuzenini kaybeden şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti. İki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.
KUZENİNİ DE KAYBETTİ
38 yaşındaki Tektaş'ın hayatını kaybetmesi ile tarifsiz bir acı yaşayan Alişan, kuzenini geçtiğimiz hafta kuzenini de kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ozan Ebcin, son olarak kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı.
"AŞKLARIM"
Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, önceki gün sosyal medyaya geri döndü. Kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını paylaşan şarkıcı, gönderisine; 'Aşklarım' notunu düştü.
Bugün de kardeşiyle oğlu Burak'ın doğumunda çekilen karesini yayınlayan Alişan, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini duygulandırdı.