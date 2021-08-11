Alişan'dan duygulandıran paylaşım

KUZENİNİ DE KAYBETTİ

38 yaşındaki Tektaş'ın hayatını kaybetmesi ile tarifsiz bir acı yaşayan Alişan, kuzenini geçtiğimiz hafta kuzenini de kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ozan Ebcin, son olarak kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı.