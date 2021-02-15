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  3. 15 Şubat 2021 17:30

Alişan doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı!

Alişan ve Buse Varol, geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları Eliz'i kucağına aldı. Ünlü şarkıcının eşine aldığı hediyenin değeri dudak uçuklattı.

Alişan doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı!

Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, kısa bir süre sonra da ilk çocukları Burak'ı kucağına almıştı. Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne baba olan çift, kızları Eliz'i kucağına aldı.

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Alişan doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı!

Bebeklerini ilk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin kareleri büyük ilgi görürken 'hayırlı olsun' yorumları yağdı.

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Alişan doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı!

"HER EVLAT BAŞKA BİR SEVGİ"
Kızı ve eşi ile birlikte çekilen ilk karesini de yayınlayan Alişan, gönderisinde; "Her evlat başka bir sayfa, başka bir sevgi, başka bir yolculuk... Allah'ıma şükürler olsun ki bana bu mutluluğu ikinci kez yaşamayı nasip etti... Arayan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz" demişti.

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Alişan doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı!

Takvim'in haberine göre; evlilikleri ile magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikiliden Alişan, eşi Buse Varol Tektaş'a, unutamayacağı bir hediye aldı.

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