Alişan eşi Buse Varol Eliz’in doğum anını paylaştı
2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.
2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.
Bu özel anında eşini yalnız bırakmayan Alişan doğuma girdi. Eliz'i ilk kez kucağına alan Buse Varol ve Alişan mutluluktan ağladı. Ünlü çiftin o anları objektiflere yansıdı.
Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Alişan, doğumhanede Buse Varol'u bir an olsun yalnız bırakmadı.