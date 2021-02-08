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  3. 08 Şubat 2021 22:45

Alişan eşi Buse Varol Eliz’in doğum anını paylaştı

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

Alişan eşi Buse Varol Eliz’in doğum anını paylaştı

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

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Alişan eşi Buse Varol Eliz’in doğum anını paylaştı

Bu özel anında eşini yalnız bırakmayan Alişan doğuma girdi. Eliz'i ilk kez kucağına alan Buse Varol ve Alişan mutluluktan ağladı. Ünlü çiftin o anları objektiflere yansıdı.

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Alişan eşi Buse Varol Eliz’in doğum anını paylaştı

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Alişan, doğumhanede Buse Varol'u bir an olsun yalnız bırakmadı.

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Alişan eşi Buse Varol Eliz’in doğum anını paylaştı

Doğum günü oğulları Burak'ı evde bırakan çift zaman zaman büyük stres yaşadı.

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