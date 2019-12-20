Alişan'ın sünnet fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Elinden geçen çocukların sonralarda şöhrete kavuştuğunu söyleyen Kemal Özkan, yalnızca Alişan'ı değil, Mustafa Sandal ve Hakan Ural'ı da sünnet ettiğini söyleyerek, ''Biz kestik mi evvelallah tam keseriz. Bir gün gelecek, meclisin kapıcısından cumhurbaşkanına kadar herkes benim sünnet ettiğim çocuklardan oluşacak. Çünkü ben zengin fakir ayrımı yapmıyorum'' demişti.