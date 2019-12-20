Alişan'ın sünnet fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Alişan Buse Varol çifti bu sefer yıllar öncesine ait fotoğrafla magazin gündemine oturdu. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en çok takip edilen çifti olan Alişan ve Buse Varol sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık s
Geçtiğimiz yıl güzel oyuncu Buse Varol'la dünyaevine giren ünlü şarkıcı Alişan, bu defa mutlu evlilik hayatıyla değil, geçmişte yer aldığı bir fotoğraf karesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Twitter'da paylaşılan ve Alişan'ın sünnet düğünü olduğu iddia edilen fotoğrafta, sünnetçi Kemal Özkan ve diva Bülent Ersoy da yer alıyordu.
Elinden geçen çocukların sonralarda şöhrete kavuştuğunu söyleyen Kemal Özkan, yalnızca Alişan'ı değil, Mustafa Sandal ve Hakan Ural'ı da sünnet ettiğini söyleyerek, ''Biz kestik mi evvelallah tam keseriz. Bir gün gelecek, meclisin kapıcısından cumhurbaşkanına kadar herkes benim sünnet ettiğim çocuklardan oluşacak. Çünkü ben zengin fakir ayrımı yapmıyorum'' demişti.