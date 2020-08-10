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  3. 10 Ağustos 2020 15:10

Alkışlar Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'a

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, doğum günü için günler kala takipçilerinden yardım istedi.

Alkışlar Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'a

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, doğum günü için günler kala takipçilerinden yardım istedi.

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Alkışlar Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'a

Örnek bir davranışa imza atan Sinem Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

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Alkışlar Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'a

Kobal, Instagram hesabından paylaştığı gönderisine şu notu ekledi; "14 Ağ̆ustos doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım... Yapacağınız her bir bağış̧ çok kıymetli... Elimizden geldiğince... @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım... Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim..."

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Alkışlar Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'a

Anne olmak için gün sayan ve yeni yaşına girecek olan Sinem Kobal'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Sinem Kobal ve birçok ünlü ismin yaşı…

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