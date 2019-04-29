Alkolü fazla kaçıran Müjde Uzman'dan gazetecilere tehdit

GAZETECİLERE ÇIKIŞTI



Daha sonra gazetecilerin yanına gelen Uzman ve arkadaşı, "Niye ve neden çekiyorsunuz şimdi?" diye gazetecilere çıkıştı. Basın mensuplarının, "İşimizi yapıyoruz. Gazeteciyiz" demesi üzerine, alkolün de verdiği etkiyle ayakta güçlükle duran ve konuşmakta zorlanan Uzman, "Biz de arkadaşız. Ne yapalım. Bunların bu lüzumsuz müdahalesi her zaman var" diyerek anlamsız bir panik ve tavır sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.