Alkolü fazla kaçıran Müjde Uzman'dan gazetecilere tehdit
Oyunculuktan sonra DJ'lik yapmaya başlayan Müjde Uzman, erkek arkadaşıyla görüntülendi. Uzman, alkolün de etkisiyle ortalığı birbirine kattı.
Rol aldığı dizilerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Müjde Uzman, son yıllarda popüler olan DJ'liğe merak sardı. Dün gece saatlerinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Uzman, alkolü fazla kaçırdığında ayakta durmakta güçlük çekti.
SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ
Habertürk'ün haberine göre; Müjde Uzman, önceki gün, gece yarısı saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi'nde bir erkekle sarmaş dolaş görüntülendi. Bir anda karşısında gazetecileri gören oyuncu ve erkek arkadaşı panikle sağa sola kaçıştı.
GAZETECİLERE ÇIKIŞTI
Daha sonra gazetecilerin yanına gelen Uzman ve arkadaşı, "Niye ve neden çekiyorsunuz şimdi?" diye gazetecilere çıkıştı. Basın mensuplarının, "İşimizi yapıyoruz. Gazeteciyiz" demesi üzerine, alkolün de verdiği etkiyle ayakta güçlükle duran ve konuşmakta zorlanan Uzman, "Biz de arkadaşız. Ne yapalım. Bunların bu lüzumsuz müdahalesi her zaman var" diyerek anlamsız bir panik ve tavır sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.