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  3. 04 Kasım 2019 10:44

''Allah'tan boşandık da dert etmiyorum''

Etiler'de sahne alan Serdar Ortaç, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Şarkı arasında seyirciyle sohbet eden Ortaç, elinden telefon düşürmeyen kadınlara sitem ederek ''Benim ki de öyleydi. Allah'tan boşandık da şimdi dert etmiyorum'' dedi.

''Allah'tan boşandık da dert etmiyorum''

Serdar Ortaç, önceki gece Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Muhteşem bir performansa imza atan şarkıcı, geçmişten günümüze parçalar seslendirerek, izleyenlere nostalji yaşattı.

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''Allah'tan boşandık da dert etmiyorum''

'Sana Değmez' parçasıyla kendisini dinlemeye gelenleri selamlayan Serdar Ortaç, şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet etti.

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''Allah'tan boşandık da dert etmiyorum''

Elinden telefonu düşürmeyen kadınlara sitem eden Ortaç, "Instagram olmasa kadınlar ne yapardı acaba? Kadınlar süslenecek, güzel güzel giyinecekler ve el aleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram'da ne yapıyorsun? Benim ki de öyleydi. Allah'tan boşandık da şimdi dert etmiyorum" dedi.

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''Allah'tan boşandık da dert etmiyorum''

Sahne şovuyla da alkış alan Ortaç, 'Karabiberim'i önce kendi stiliyle okudu, daha sonra rap versiyonunu söyleyerek misafirlerden tam not aldı.

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