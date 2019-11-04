''Allah'tan boşandık da dert etmiyorum''
Etiler'de sahne alan Serdar Ortaç, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Şarkı arasında seyirciyle sohbet eden Ortaç, elinden telefon düşürmeyen kadınlara sitem ederek ''Benim ki de öyleydi. Allah'tan boşandık da şimdi dert etmiyorum'' dedi.
Serdar Ortaç, önceki gece Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Muhteşem bir performansa imza atan şarkıcı, geçmişten günümüze parçalar seslendirerek, izleyenlere nostalji yaşattı.
'Sana Değmez' parçasıyla kendisini dinlemeye gelenleri selamlayan Serdar Ortaç, şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet etti.
Elinden telefonu düşürmeyen kadınlara sitem eden Ortaç, "Instagram olmasa kadınlar ne yapardı acaba? Kadınlar süslenecek, güzel güzel giyinecekler ve el aleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram'da ne yapıyorsun? Benim ki de öyleydi. Allah'tan boşandık da şimdi dert etmiyorum" dedi.