''Allah'tan boşandık da dert etmiyorum''

Elinden telefonu düşürmeyen kadınlara sitem eden Ortaç, "Instagram olmasa kadınlar ne yapardı acaba? Kadınlar süslenecek, güzel güzel giyinecekler ve el aleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram'da ne yapıyorsun? Benim ki de öyleydi. Allah'tan boşandık da şimdi dert etmiyorum" dedi.

