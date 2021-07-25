Allan Hakko ve sevgilisi Merve Oflaz böyle eğlendi
Evlenecekleri konuşulan 'Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko, tatilde görüntülendi.
Evlenecekleri konuşulan 'Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko, Çeşme'de gittikleri bir beach'te objektiflere takıldı.
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Sıcak havaya daha fazla dayanamayan Oflaz ve Hakko, suya girdi. Denizin içinde birbirlerine su atan iki sevgilinin kazananı, Hakko odu.
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SEVGİLİSİNİ DENİZE ATTI
Sevgilisi Merve Oflaz'ı havaya kaldırarak denize atan Allan Hakko'nun şaka anları kameralara böyle yansıdı.
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Ünlü çift, daha sonra denizde tenis oynarlarken Hakko'nun oğlu Benjamin de ortalarına geçerek topu yaklaşmaya çalıştı.
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