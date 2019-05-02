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  3. 02 Mayıs 2019 09:29

Alp Kırşan ekranlara geri dönüyor

Survivor'da sunuculuk görevinden ayrılan Alp Kırşan, yeniden ekranlara geri dönüyor.

Alp Kırşan ekranlara geri dönüyor

İlk olarak Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı gerekçesiyle bu yılki Survivor yarışmasını sunmadığı iddia edilen, ancak yaptığı açıklamada ailesiyle daha çok vakit geçirmek için projeden ayrıldığını dile getiren Alp Kırşan, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun yıllar Acun Medya ile çalışan Alp Kırşan, önümüzdeki aylardan itibaren Star TV'ye geçiyor.

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Alp Kırşan ekranlara geri dönüyor

Survivor yarışmasından ziyade Tv8 kanalında '1 Alp 3 Çocuk' programını da sunan Alp Kırşan, daha önce Murat Serezli'nin sunduğu 'Kapanmadan Kazan' adlı yarışmayı sunacak. Bloom Medya 'Raid The Cage' formatından uyarlanan yarışma, 5 Haziran'da başlayacak. (Birsen Altuntaş)

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Alp Kırşan ekranlara geri dönüyor

Uzun yıllardır Acun Medya ile çalışan Alp Kırşan, 2012 yılından beri reytingleri alt üst eden Survivor’un sunuculuğunu yapıyordu. Renkli kişiliğiyle herkesin beğenisini kazanan ismin Survivor’un yeni sezon bölümlerinde yerini Murat Ceylan’a bırakması ise, sevenlerini bir hayli üzmüştü.

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Alp Kırşan ekranlara geri dönüyor

Survivor'dan neden ayrıldı?:
Acun Ilıcalı ile aralarında bir problem olup olmadığı hakkında çıkan iddialara cevap veren Kırşan, Survivor’dan ayrılma kararını yarışma bittikten sonra ailesiyle buluştuğu an aldığını söylemişti.

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