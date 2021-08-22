Altı kez boşanan Seda Sayan'dan ''evlilik'' açıklaması

"YAPTIRIP SÖYLEMEYENLER DE VAR"

Sayan, 'Fransız askısı' olarak bilinen yüz gerdirme estetiğiyle ilgili çıkan görüntüleri hakkında, "Gizleyebilirdim. Ben yapıp söyleyenlerdenim. Yaptırıp söylemeyenler de var" dedi.