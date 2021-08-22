Altı kez boşanan Seda Sayan'dan ''evlilik'' açıklaması
Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde olan Seda Sayan özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, uzun süren suskunluğunu Show TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' için bozdu. Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan Sayan, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde olan Seda Sayan, yağ aldırarak kilo verdiğine dair iddialara, "Anlatılan gibi estetiği olan bir kadın değilim. Kilo vermeyi estetik operasyonlarla yaptırmıyorum" şeklinde yanıt verdi.
"YAPTIRIP SÖYLEMEYENLER DE VAR"
Sayan, 'Fransız askısı' olarak bilinen yüz gerdirme estetiğiyle ilgili çıkan görüntüleri hakkında, "Gizleyebilirdim. Ben yapıp söyleyenlerdenim. Yaptırıp söylemeyenler de var" dedi.
Yüzündeki deformasyon iddiası hakkında da konuşan Seda Sayan, "Ben kendimden eminim. Bunlara inanmayın, yüzümde bir deformasyon yok. Çok iyi bir yüzüm olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı. Yüzünde ip olduğunu, yıllar önce lifting yaptırdığını da söyleyen şarkıcı, "Yüzümde altın oranı yakaladım" ifadelerini kullandı.