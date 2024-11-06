Altın Kelebek'te Yıldızı Parlayanlar Ödülleri'nin sahibi 4 genç yıldızı belli oldu
Türkiye’nin en prestijli televizyon ve şov dünyası ödüllerinden biri olan ve bu yıl 50'ncisi düzenlenecek olan Altın Kelebek'te Yıldızı Parlayanlar Ödülleri'nin sahipleri Sümeyye Aydoğan, Alisa Sezen Sever, Bilal Yiğit Koçak ve Melis Minkâri oldu.
Türkiye’nin en prestijli televizyon ve şov dünyası ödüllerinden biri olan Altın Kelebek, 50. kez sahiplerini bulmak için geri sayıma başladı. 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek törende, merakla beklenen “Yıldızı Parlayanlar” da ödüllerini alacak.
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Gecenin sunuculuğunu üstlenecek olan Çağla Şıkel ve Cem Davran, unutulmaz anlara sahne olacak törenin kapılarını açacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre; bu yıl “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde 4 genç yetenek ödüle layık görüldü.
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Sümeyye Aydoğan
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“Bahar” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Alisa Sezen Sever
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