Altın Kelebek'te Yıldızı Parlayanlar Ödülleri'nin sahibi 4 genç yıldızı belli oldu

Türkiye’nin en prestijli televizyon ve şov dünyası ödüllerinden biri olan Altın Kelebek, 50. kez sahiplerini bulmak için geri sayıma başladı. 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek törende, merakla beklenen “Yıldızı Parlayanlar” da ödüllerini alacak.