Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

‘O DA BİR ŞEY Mİ’ FİLMİNE 8 ÖDÜL BİRDEN

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘O Da Bir Şey Mi’ filmi gecenin öne çıkan yapımı oldu. Film, En İyi Film, Adana İzleyici Ödülü, En İyi Yönetmen (Pelin Esmer), En İyi Görüntü Yönetmeni (Barbu Balasoıu), En İyi Sanat Yönetmeni (Elif Taşçıoğlu), Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Merve Asya Özgür), FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü (Pelin Esmer) ve SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü olmak üzere toplamda 8 ödül kazandı.