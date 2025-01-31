''Altın Oran''a göre dünyanın en güzel 10 mankenini belli oldu
Londra’da estetik ve plastik cerrahi uzmanı olan Dr. Julian De Silva, Altın Oran olarak bilinen ve Antik Yunan’dan bu yana güzelliği tanımlamak için kullanılan matematiksel hesaplamayla dünyanın en güzel 10 mankenini belirledi. İşte güzellikleri bilimsel olarak tescillenen 10 güzel...
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Londra’da estetik ve plastik cerrahi uzmanı olan Dr. Julian De Silva, güzelliği matematiksel olarak ölçen bir çalışmaya imza attı. Altın Oran olarak bilinen ve Antik Yunan’dan bu yana güzelliği tanımlamak için kullanılan bu matematiksel modelle, dünyanın en ünlü mankenlerinin yüz hatları analiz edildi.
İşte bilime göre dünyanın en güzel mankenleri...
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10. Naomi Campbell – yüzde 89.26
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9. Emily Ratajkowski – yüzde 89.37
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8. Cara Delevingne – yüzde 89.97
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