''Altın Oran''a göre dünyanın en güzel 10 mankenini belli oldu

Londra’da estetik ve plastik cerrahi uzmanı olan Dr. Julian De Silva, güzelliği matematiksel olarak ölçen bir çalışmaya imza attı. Altın Oran olarak bilinen ve Antik Yunan’dan bu yana güzelliği tanımlamak için kullanılan bu matematiksel modelle, dünyanın en ünlü mankenlerinin yüz hatları analiz edildi.

İşte bilime göre dünyanın en güzel mankenleri...