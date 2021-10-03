Altın Portakal başladı: Kırmızı halıda ünlüler geçidi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanması nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi verdiği için katılamadığı festivalin bu yılki açılış töreninde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.