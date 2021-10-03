Altın Portakal başladı: Kırmızı halıda ünlüler geçidi
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali şıklık yarışı ile başladı.
Festivalin açılış töreni, Antalya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanması nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi verdiği için katılamadığı festivalin bu yılki açılış töreninde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapılarını 58'inci kez sinemaseverler için açtığını vurgulayan Böcek, "Antalya'daki sanat ışığı hiç sönmeyecek." dedi. Daha sonra festivalde yarışacak filmlerden kesitler sunuldu.
Gecede uluslararası uzun metraj, ulusal uzun ve kısa metraj ile belgesel yarışmalarının jüri üyeleri tanıtıldı. Açılış töreni sonunda sanatçı Erol Evgin konser verdi.