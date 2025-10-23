Altın Portakal Film Festivali için geriye sayım başladı; tam 108 film gösterimi yapılacak

Açılış töreninde takdim edilecek olan Onur Ödülleri bu yıl usta isimler Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, 'Sinema Emek Ödülü' Feride Çiçekoğlu'na, 'Genç Sinemacı Başarı Ödülü' ise Cansu Baydar'a takdim edilecek. Aynı gecede Başarı Ödülleri ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek. Kapanış töreni ve festivalin en iyilerinin açıklanacağı ödül töreni, 1 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da yine Cam Piramit'te düzenlenecek. Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 17 ülkeden 10 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 10 filmin yarışacağı festivalde farklı kategorilerde toplam 8 milyon 900 bin lira ödül dağıtılacak. Ulusal Uzun Metraj Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü kazanan filme 3,5 milyon lira ödül verilecek. Festivalde, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, En İyi Müzik Ödülü, En İyi Kurgu Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü de verilecek.