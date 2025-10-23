Altın Portakal Film Festivali için geriye sayım başladı; tam 108 film gösterimi yapılacak
Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl Kalpten sloganıyla 62'nci kez sinemaseverlerle buluşuyor.
İlki 1964'te Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62'nci kez perdelerini açıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Altın Portakal, bu yıl 24 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Bu sene sloganı 'Kalpten' olarak belirlenen festivalin afişinde ise Antalya'nın tarihi noktaları da yer alıyor. Festivalin simgesi olan elinde altın renkli portakal tutan 'Venüs' heykeli de haftalar önce şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. Festival bu sene 24 Ekim günü yapılacak gösterimler ve 'Gelin Takımı 2' filminin galasıyla başlayacak. Kentte yaşayan vatandaşların heyecanla bekleyip takip ettiği, usta sanatçıların katılımıyla düzenlenecek geleneksel kortej ise 25 Ekim günü 15.30'da gerçekleştirilecek. Kortej, Cam Piramit önünden başlayıp, 100'üncü Yıl, Güllük ve Atatürk caddelerini takip ederek Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek. Kırmızı halı geçişinin de yapılacağı açılış töreni ise kortejin ardından saat 19.00'da Cam Piramit'te düzenlenecek.
Açılış töreninde takdim edilecek olan Onur Ödülleri bu yıl usta isimler Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, 'Sinema Emek Ödülü' Feride Çiçekoğlu'na, 'Genç Sinemacı Başarı Ödülü' ise Cansu Baydar'a takdim edilecek. Aynı gecede Başarı Ödülleri ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek. Kapanış töreni ve festivalin en iyilerinin açıklanacağı ödül töreni, 1 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da yine Cam Piramit'te düzenlenecek. Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 17 ülkeden 10 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 10 filmin yarışacağı festivalde farklı kategorilerde toplam 8 milyon 900 bin lira ödül dağıtılacak. Ulusal Uzun Metraj Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü kazanan filme 3,5 milyon lira ödül verilecek. Festivalde, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, En İyi Müzik Ödülü, En İyi Kurgu Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü de verilecek.
Bu sene Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Ömer Vargı üstlenirken, jüri üyeleri arasında ise Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu yer alacak. Festival heyecanının kentin farklı noktalarına taşınması için ise 'Gezen Sinema' etkinlikleri düzenlenecek. 10 gün boyunca kentin farklı noktalarında ve ilçelerinde; salonlarda ve açık havada vatandaşlar filmler izleyecek. Diğer yandan bu sene çocuklar için de özel kuşak gerçekleştirilecek. Festival kapsamında saat 10.30 çocuklar beyaz perde ile buluşacak.
Bu yıl festivalde 5 farklı salonda 108 film gösterimi gerçekleştirilecek. Film gösterimleri Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos ve Perge salonları, Atatürk Kültür Merkezi önünde kurulan açık hava sinemasında ve Muratpaşa ilçesindeki bir AVM'deki sinema salonlarında gösterilecek. İnternet üzerinden ve AKM gişelerinden satışa sunulan film gösterimleri biletleri ise öğrenci 10 lira, tam 20 lira olarak satışa sunuldu. Usta isim Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Şener Şen ile Lale Mansur'un oynadığı, 1993 yapımı 'Amerikalı' filmi bu sene restore edilerek, 22 yıl sonra izleyiciyle buluşacak. Sinema öğrencilerini desteklemek amacıyla ilki geçen sene gerçekleştirilen 'Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması' bu yıl da düzenlenecek. Sinema eğitimi alan öğrencilerin katıldığı yarışmada 'En İyi Film' seçilen öğrenci filmi ödüllendirilecek.