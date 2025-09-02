Altın Portakal’da Onur ve Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yılki 'Onur Ödülleri' ve 'Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında sinemaseverle buluşacak festivalde Onur Ödülleri Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e takdim edilecek.