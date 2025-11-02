  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Altın Portakal'ın kırmızı halısında ünlü isimlerin şıklık yarışı

Altın Portakal'ın kırmızı halısında ünlü isimlerin şıklık yarışı

Antalya'da bu yıl 62'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni öncesinde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.

Kaynak: DHA
Altın Portakal'ın kırmızı halısında ünlü isimlerin şıklık yarışı - Resim: 1

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62'nci kez düzenlendi.

1 / 26
Altın Portakal'ın kırmızı halısında ünlü isimlerin şıklık yarışı - Resim: 2

Bu yıl 'Kalpten' sloganıyla düzenlenen festivalin kapanışı ve en iyilerinin açıklanacağı ödül töreni ise Cam Piramit'te yapıldı. 

2 / 26
Altın Portakal'ın kırmızı halısında ünlü isimlerin şıklık yarışı - Resim: 3

Törene katılmak için gelen sanatçılar, yönetmenler, oyuncular ve konuklar, kırmızı halıdan yürüyerek görkemli gecenin gerçekleştirileceği alana giriş yaptı. 

3 / 26
Altın Portakal'ın kırmızı halısında ünlü isimlerin şıklık yarışı - Resim: 4

Kırmızı halı üzerinde şıklık yarışı yaşanırken, törene gelenler halı üzerinde bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

4 / 26