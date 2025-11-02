Altın Portakal'ın kırmızı halısında ünlü isimlerin şıklık yarışı
Antalya'da bu yıl 62'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni öncesinde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62'nci kez düzenlendi.
Bu yıl 'Kalpten' sloganıyla düzenlenen festivalin kapanışı ve en iyilerinin açıklanacağı ödül töreni ise Cam Piramit'te yapıldı.
Törene katılmak için gelen sanatçılar, yönetmenler, oyuncular ve konuklar, kırmızı halıdan yürüyerek görkemli gecenin gerçekleştirileceği alana giriş yaptı.
Kırmızı halı üzerinde şıklık yarışı yaşanırken, törene gelenler halı üzerinde bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.
